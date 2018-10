TMW News - Via i tecnici al Genoa e al Chievo. Italia pronta per l'Ucraina

Ribaltone in casa Genoa: Enrico Preziosi ha esonerato Davide Ballardini, con i rossoblù che, potenzialmente, si trovano in zona Champions dopo le prime sette partite disputate in questo campionato. Torna in panchina Ivan Juric dopo la sfortunata esperienza dello scorso anno, sempre al Grifone. Riuscirà il tecnico a fare meglio dell'allenatore licenziato? Cambia la panchina anche in casa Chievo Verona: Campedelli ha infatti esonerato Lorenzo D'Anna e per la sua successione il primo nome è quello di Giampiero Ventura. Infine la Nazionale: domani l'amichevole contro l'Ucraina a Genova. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video: