TMW - Niang-Leganes, fumata grigia. Il Toro dice no al prestito con diritto

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Imago/Image Sport

Fumata grigia tra Leganes e Torino per M'Baye Niang. Secondo le informazioni apprese da Tuttomercatoweb.com, i granata sarebbero disposti a cedere l'attaccante senegalese solo titolo definitivo, con una valutazione intorno ai 14 milioni, la stessa cifra spesa per prelevarlo dal Milan. Il club di Cairo potrebbe aprire all'obbligo di riscatto, mentre al momento non prende in considerazione la formula del prestito con diritto.