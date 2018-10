TMW - Nicchi: "Gravina stia tranquillo, i nostri arbitri sono un riferimento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcello Nicchi, numero uno degli arbitri italiani, parla dall'Assemblea elettiva della FIGC. "A gennaio abbiamo sbagliato a non eleggere un presidente, finalmente ora torniamo a lavorare. Avremo un presidente, Gabriele Gravina, uomo per bene apprezzato da tutti: uno con cui dialogare, con classe, conoscenza del calcio e carisma. Ci siamo meritati il Commissariamento ma ora dico quel che dissi il 19 febbraio a Fabbricini: i problemi ci sono, le cose da fare anche. Però non si preoccupi, Gravina: gli arbitri sono preparati, organizzati, apprezzati ovunque. I nostri arbitri sono un riferimento per lo sport. Sono orgoglioso di essermi ribellato, in quel 73%, e ora spero nel 100%, a chi si pone di fuori dalle regole e delle istituzioni. Vogliamo garantire le regole, non siamo gente che vuole disfare ma migliorare e migliorarsi. Gli arbitri italiani sono compatti, con chi ci ha messo la faccia a nome di tutti: Gabriele Gravina".