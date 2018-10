TMW - Nicchi: "Riforme siano fatte bene, non per forza in fretta"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

Marcello Nicchi, numero uno degli arbitri italiani, parla dall'Assemblea elettiva della FIGC ai microfoni di TMW: "Secondo me Gravina è la persona adatta per fare velocemente ciò che serve. E' una persona perbene, elegante, aperta al dialogo. Ha personalità e potrà prendere decisioni importanti. Il calcio va cambiato, è arrivata l'ora e da domani lavoreremo per questo. Non ne faccio una questione di anni, quando fui eletto dissi che sarebbero serviti almeno dieci anni per risorgere. Ne sono bastati 8, credo che questa volta il discorso sia fattibile, il calcio deve essere governato da chi capisce di calcio. La prima richiesta? Sono tante, noi da stasera inizieremo a portare avanti il programma, le riforme fatte in fretta non funzionano, quelle fatte bene sì".