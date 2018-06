TMW - Nicchi risponde a De Laurentiis: "Sul Var dichiarazioni inopportune"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"I VAR non devono essere arbitri". Questa la proposta, lanciata qualche tempo fa, da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Una proposta, o provocazione che, raggiunto da TMW e RMC Sport Network in quel di Massa, il presidente dell'AIA Marcello Nicchi non raccoglie: "A dichiarazioni, oltre che inopportune, senza senso in questo momento, non rispondo".