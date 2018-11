TMW - Nicchi: "Soddisfatti della VAR, 3% errori va concesso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Numero uno degli arbitri, Marcello Nicchi parla da Coverciano per la festa del Centro Tecnico. "Questo centro è una reliquia, ogni volta che ci vieni ti dà nuove emozioni almeno per me. C'è grande affetto, l'ho visto per la prima volta nel '69 da aspirante arbitro ed è unico nel mondo. E' la casa degli arbitri da sempre, degli allenatori, del settore giovanile. Siamo passati tutti qui e coltiviamo ricordi di grandi persone. Abbiamo creato qui una sala VAR per istruire anche gli arbitri delle altre federazioni. Rocchi tra i top in Europa? Se lo chiedi a un fiorentino come me, siamo nella realtà... Scherzi a parte, è un'eccellenza ma lui come tanti che ne seguono l'esempio. Per fortuna ce li abbiamo, bel ricambio e bei giovani. Le lamentele per la VAR? I giornali sono da vendere... Il lamento è diverso dallo studio. Tutto può andare anche meglio, c'è da essere soddisfatti: se facciamo paragoni, se su 100 volte ne sbagli 3, il 3% deve esserci concesso".