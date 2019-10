© foto di Fabio Russo

Dopo l'esordio di metà mese contro l'Ecuador, con il roboante 6-1, Nicolas Gonzalez torna ancora tra i convocati di Lionel Scaloni per l'Argentina. Il classe '98 di Belen de Escobar gioca in Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca, con la maglia dello Stoccarda, e in estate è stato vicino a lasciare il campionato teutonico. Per approdare in Italia.

Retroscena in Serie A Già, perché Nico Gonzalez è stato davvero vicinissimo a vestire la maglia di un club italiano. E' stato tra i pensieri della Fiorentina e anche dell'Udinese in caso di addio a Rodrigo De Paul. Però è stato, in particolare, oggetto di una doppia trattativa tra Cagliari e Inter. L'idea dei due club era quella di farlo sbarcare in Italia con la maglia dei sardi con i nerazzurri pronti a opzionarlo per il futuro. Niente accordo, però, e niente Serie A per Gonzalez che in stagione è a 4 gol in 7 gare in campionato. Gennaio potrebbe essere una nuova chance per l'ex Argentinos Jrs, ora di nuovo in Nazionale. Prima che sia troppo tardi...