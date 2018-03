TMW - Nicola sulla Champions: "Con un po' di fortuna si può sognare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore Davide Nicola, intervistato da RMC Sport, ha parlato così del sorteggio Champions delle italiane: "Qualche avversario sulla carta poteva sembrare più alla portata, il Barcellona e il Real sono due impegni difficilissimi per Roma e Juve. Il sorteggio non è stato positivissimo, ma la cosa positiva è che due italiane siano arrivate ai quarti. Con un pizzico di ottimismo possiamo pensare che la storia non vada sempre come si pensa".