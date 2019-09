Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, ha parlato in occasione dell'evento Milano Calcio City: "Il gruppo sta crescendo, abbiamo inserito nuovi ragazzi ma la parte grossa è sempre quella. Il Mondiale dell'anno scorso (con l'U20, ndr) è stato un percorso bellissimo, in tanti giocavano poco nei club, ma mi hanno comunque dato grandi soddisfazioni. Raggiungere la semifinale è qualcosa che inorgoglisce parecchio. Il nostro è stato un percorso particolare, fino all'ultimo siamo stati in bilico per mancanza di tempo nel programmare gli obiettivi. Il Mondiale sostanzialmente lo abbiamo preparato in soli cinque giorni. I ragazzi non hanno avuto problemi di motivazioni, sono molto esuberanti, piuttosto bisogna qualche volta tenerli a freno. Li ho visti diventare uomini. Saper stare insieme, condividere, ricercare i propri limiti, può fare la differenza a questi livelli. Non si può essere solo esecutori, ognuno dei calciatori deve comprendere il proprio ruolo".