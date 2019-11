Fonte: inviato a Torino

"Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine". Il messaggio social di Cristiano Ronaldo chiude il caso dopo la sua uscita dal campo polemica in Juve-Milan. Il portoghese, non in condizioni fisiche perfette come spiegato da Maurizio Sarri nel post gara, avrebbe lasciato lo Stadium poco prima di fine gara. Non sarà multato dal club, come si apprende. L'attaccamento di Cristiano al progetto Juve si evince anche da gesti palesi come quelli di ieri. "Bisogna ringraziarlo per come si è messo a disposizione, un altro nelle sue condizioni avrebbe fatto un passo indietro - ha detto ieri Sarri -. Se un giocatore che esce esprime un qualche giramento, a me piace: vuol dire che ci tiene. Sarebbe brutto vedere uscire un giocatore disinteressato".