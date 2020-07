tmw Niente Rangnick, Pioli rinnova. Il retroscena: la firma già lunedì sera

Questa la ricostruzione delle ultime 48 ore del Milan: lunedì sera Stefano Pioli ha firmato il rinnovo coi rossoneri. Martedì mattina, Ralf Rangnick è stato avvisato della decisione. Ieri, durante Sassuolo-Milan, la notizia esce in Germania con le parole dell'agente, poi i comunicati della seraa. Il Milan, dopo un'attenta riflessione in queste settimane, ha ritenuto Pioli persona giusta per proseguire. Secondo la proprietà, il tecnico è cresciuto e ha dimostrato di poter portare avanti il progetto anche in un periodo difficile. Capitolo Maldini e Ibrahimovic: le decisioni verranno prese a fine stagione.