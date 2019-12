Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Italia per Aleksey Miranchuk il forte giocatore della Lokomotiv Mosca dopo un'ottima Champions League, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sembra indirizzato verso il Manchester United. Operazione che i Red Devils dovrebbero completare per una cifra intorno ai 40 milioni di Euro. Per il giocatore russo nelle scorse settimane erano emersi interessamenti da parte di Juventus, Milan e Lazio.