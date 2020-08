tmw Niente Valencia per Reina: ha scelto la Lazio, firmerà un biennale

Pepe Reina ha scelto la Lazio e l'Italia: lo spagnolo era in predicato di tornare in Liga, dove il Valencia lo ha corteggiato come possibile erede di Cillessen, ma i tentennamenti del club iberico hanno lasciato campo libero alla Lazio. Trattativa lampo chiusa proprio nel weekend, con l'iberico che firmerà un biennale e lascerà il Milan per vestirsi di biancoceleste.