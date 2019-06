TMW - No al Watford e Lazio avanti: il Copenhagen libera Vavro

© foto di Federico Gaetano

Da 12 a 10. Il Copenhagen sembra aver sciolto le riserve e ha deciso di abbassare la richiesta per Denis Vavro, gigante della retroguardia del club danese, nome caldo per la retroguardia di Simone Inzaghi. La trattativa portata avanti dal direttore sportivo Igli Tare procede: negli scorsi giorni gli scandinavi hanno rifiutato dall'Inghilterra una proposta più bassa dal Watford per Vavro, visionato nelle scorse settimane anche da club iberici. Il centrale ha deciso di partire e lo stesso Copenhagen si sta già muovendo per cercare il sostituto.