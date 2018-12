TMW - No Italia per B. Guimaraes: obiettivo di Roma e Juve, firma col Lille

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Niente Italia ma futuro che comunque sarà in Europa per Bruno Guimaraes, centrocampista brasiliano dell'Atletico Paranaense, nel mirino di Roma e Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, il talento classe '97 ha infatti firmato con il Lille per 7 milioni di euro.