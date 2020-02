vedi letture

TMW non cambia faccia ma solo look: ecco la nuova veste grafica

Dal 2007 che dirigo questa testata giornalistica e, se guardassi indietro, sicuramente dimenticherei i tanti passi in avanti che ha fatto questa redazione. TuttoMercatoweb ha due grandi qualità: ha cambiato il modo di fare informazione e ha un editore lungimirante, oltre che serio e puntuale. In tutto. Come un orologio che muove perfettamente le sue lancette. 13 anni fa eravamo in pochi. Qualche collaboratore da casa e una sede centrale nella Provincia di Arezzo. Adesso la copertura redazionale di Tmw è totale: da Firenze a Roma, da Napoli a Milano fino a Torino. Inviati in tutta Europa e nel Mondo. Ho sempre creduto che la forza di questo sito fosse l'aggiornamento costante delle notizie e l'ordine della disposizione. Trovi tutto in maniera semplice. Oggi cambiamo look, ci rifacciamo il trucco ma non cambiamo la nostra faccia. E soprattutto la nostra testa. Vedrete box in alto, le solite notizie che vi accompagnano durante la giornata e gli editoriali che a mezzanotte vi augurano una notte serena. Non sempre. Non per tutti. La sezione video e tante interviste in esclusiva. Tuttomercatoweb era un sito. Ora è un polo editoriale. Ogni squadra ha la sua testata di riferimento con milioni di accessi, un magazine, un periodico, Tmw Radio in costante crescita e la prima radio interamente dedicata alla Juventus: RadioBianconera. Per non parlare della App. Non c'è un tifoso o un addetto ai lavori che sul suo telefono non abbia quella iconcina verde che spicca su tutte le altre: TMW. Facemmo la App nel 2008. Neanche c'erano gli I-phone in Italia. Steve Jobs stava spopolando a New York. Nascevano le prime app; a pagamento. Tmw la faceva scaricare gratis e grandi gruppi editoriali ci davano dei "pazzi". Ma questi cosa ci guadagnano? Si chiedevano gli esperti di marketing. Abbiamo optato sempre per un'informazione libera e gratuita. L'utente legge, si informa e non paga. E' stato un successo. Abbiamo fatto lavorare il commerciale per non chiedere mai soldi all'utente. Oggi aggiungiamo un pezzo al nostro puzzle. Felici di aver fatto questo lungo percorso insieme a voi.