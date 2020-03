tmw Non solo Boban, il Milan considera la posizione di Maldini. Massara e Pioli a fine stagione

Il rischio domino è innescato. Perché Zvonimir Boban ha incendiato una miccia corta con la sua intervista, non autorizzata dalla societàù, della scorsa settimana a Gazzetta. L'idea di Elliott è quella di puntare un addio fulmineo considerando la giusta casa, ma sarebbe il pretesto perfetto per mostrare tutta l'insofferenza e l'insoddisfazione di un'annata di transizione nonostante il denaro speso in estate. Un fondo speculativo solitamente preferirebbe monetizzare il prima possibile e la lontananza dalla zona Champions non aiuta nelle trattative. O meglio, a guadagnare quanto dovuto.

ANCHE MALDINI? Perché l'addio potrebbe essere rapidissimo con Boban, ma Gazidis avrebbe intenzione di eliminare a brevissimo anche l'ex capitano, diventando di fatto plenipotenziario, in attesa di rompere i vari contratti con Massara e Pioli nella prossima estate. Un'azione di forza per far capire quanto l'ex Arsenal sia dentro il mondo Milan (e soprattutto Elliott). A quel punto spazio a un manager che possa essere l'unico responsabile, come Sven Mislintat nell'ultimo periodo Gunners. Rangnick il primo nome, poi Emenalo.

GAZIDIS AL CENTRO - L'idea di Boban era probabilmente quella di mettere sale sulla coda dell'amministratore delegato rossonero, pensando di essere intoccabile. Invece si è scoperto da solo, almeno dirigenzialmente e nella proprietà, nel turbinio degli eventi. Un'azione che è nell'animo dell'ex fantasista ma che mal si concilia quando gli interessi sono diversi. Molto probabilmente ci saranno strascichi legali, come per Marco Fassone ai tempi del cambio di dirigenza dell'estate 2018.