TMW - Non solo il Genoa su Benito: il punto sul terzino dello Young Boys

Diversi club italiani stanno monitorando con attenzione Loris Benito, esterno sinistro classe '92 in forza allo Young Boys. L'ex Benfica ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione e proprio questa particolare situazione contrattuale ha ulteriormente acceso i riflettori sul ragazzo.

C'è il Genoa, come ampiamente documentato in questi giorni. Ma non solo. In occasione dell'ultima gara di Champions League, anche il Valencia ha chiesto informazioni. Un pourparler c'è stato anche con l'Inter, mentre nelle scorse settimane è stato in Svizzera il ds dell'Atalanta Zamagna proprio per visionarlo dal vivo. La scorsa estate, infine, chiese informazioni su di lui la Lazio.