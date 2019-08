Fonte: Marco Conterio

Non c'è solo il Torino su Lovre Kalinic, portiere della nazionale croata e dell'Aston Villa. Tra le società che stanno monitorando il mercato in cerca di un secondo portiere, infatti, c'è forte anche la Sampdoria. In ogni caso, dunque, l'estremo difensore, verrebbe a fare la riserva di Sirigu o di Audero, i due titolari dei rispettivi club.