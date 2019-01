Luis Muriel e non solo. E' una Fiorentina ben più che attiva nel mercato di gennaio, con il dt Pantaleo Corvino e il ds Carlos Freitas operativi già dai primi giorni. Lo dimostra il colpo relativo alla punta del Siviglia, lo dimostra l'attività tra portiere e centrocampista. La proposta da 150mila euro complessivi per il prestito di Bartlomej Dragowski fatta dal Kasimpasa è oggetto di riflessione ma ancora non abbastanza per i viola. Anche il Jagiellonia, ex squadra del polacco, potrebbe riprenderlo fino a fine anno. I viola sono interessati a Lucas Perri ma il Sao Paulo spara alto, così occhio all'inserimento nella corsa a Gabriel Brazao del Cruzeiro. In mediana la Fiorentina cerca un regista: il nome caldo è Nemanja Radoja del Celta Vigo, in scadenza in estate. Contatti per il colpo low cost subito, lo stesso vale per Arber Zeneli dell'Heerenveen che piace anche al Besiktas e al Fenerbahce.