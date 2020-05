tmw Non solo Napoli, anche l'Inter su Robin Koch: sfida al Benfica per il difensore tedesco

vedi letture

Non solo Napoli, anche l'Inter su Robin Koch. Il difensore del Friburgo, secondo quanto raccolto da TMW, è uno dei primi obiettivi del Benfica per il futuro, ma anche le italiane sono in fila per averlo. Classe '96, il nazionale tedesco in questa stagione ha già accumulato 26 presenze e due reti, strappando consensi unanimi tra gli osservatori dei tanti club europei che lo hanno seguito da vicino.