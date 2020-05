tmw Non solo PSG: la Juventus torna su Pellegrini. Ed è pronta a proporre scambi

vedi letture

Lorenzo Pellegrini è uno dei centrocampisti italiani e del calcio internazionale più chiacchierati in questa estate. Perché in un calcio da spending review la clausola da 30 milioni di euro, che sarà valevole per tutto il mese di luglio e pagabile in due tranche, fa gola a molti. Il classe 1996 di Roma, della Roma, è al bivio della carriera anche se la cessione del club a Friedkin che si allontana non sa giocando a favore di un futuro alla corte di Pallotta. Anzi. Su Pellegrini è piombato il Paris Saint-Germain , con Leonardo che da tempo è sulle tracce del giocatore. In lui vede il prototipo dell'interno capace di cambiare anche tatticamente la formazione parigina ma in questi giorni è tornata a farsi sotto anche la Juventus.

Strategia bianconera La clausola da 30 milioni di euro è considerata un'affare da tutti. Juventus compresa. Però sarà un'estate improntata anche da scambi e possibili sinergie tra club: per questo la Vecchia Signora, che in casa Roma punta con forza anche Nicolò Zaniolo, pensa di proporre alla Roma uno scambio tra giocatori come avvenuto nell'ultima sessione tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Nell'affare i bianconeri potrebbero inserire Daniele Rugani, Cristian Romero, Rolando Mandragora e Federico Bernardeschi. La Roma prende appunti.