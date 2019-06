TMW - Non solo Torino: anche la Samp su Ouwejan dell'AZ Alkmaar

Non solo Torino su Thomas Ouwejan, terzino classe 1996 dell'AZ Alkmaar: nell'ultima Eredivisie ha collezionato 31 presenze, 2 gol e 7 assist vincenti. Legato al club olandese da un contratto fino al 2022, ha una valutazione di mercato di 6-7 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero altri club italiani: anche la Sampdoria, infatti, si sarebbe mossa per avere informazioni su Ouwejan, ventiduenne in forza alla società di Alkmaar sin dalla tenera età di nove anni.