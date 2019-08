© foto di Andrea Rosito

Riccardo Collodel, centrocampista del Novara, è intervenuto in zona mista al termine del match contro la Juventus U23: "Un’emozione bellissima, meglio non potevo chiedere. Siamo contenti, da domani si riparte per la prossima. Il mio percorso è stato quello giusto, ora sono contento. Questo è il frutto del lavoro fatto durante gli anni. Sapevamo la partita da fare, siamo rimasti uniti anche grazie al pubblico".