TMW - Novellino: "Sampdoria, peccato che vada via Giampaolo"

Walter Novellino, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine della serata “Una notte da dieci”, partita di addio al calcio di Francesco Flachi: “Devo dire grazie per l’accoglienza dei tifosi a tutti noi e in modo particolare a Francesco che se lo merita. Sono felice che il pubblico abbia risposto. Flachi? È invecchiato, ma ha fatto l’azione del gol straordinaria. È un ragazzo buono, spero che tutto questo serva a far dimenticare delle cose non belle e che presto gli tolgano anche la squalifica”.

I ricordi legati alla Samp? “Sono stati cinque anni straordinari. Non avevamo i nomi, ma avevamo il cuore e quello è più importante di tutto”.

La Samp di oggi? “Giampaolo è straordinario, bravissimo. È un peccato che vada via, ma il mondo cambia e i tifosi rimangono. Giampaolo ha tutto per fare un bel ciclo qui, ma dipenderà da lui. L’unico mio rimpianto è quello di non essere andato in Champions League e di non aver vinto qualcosa. Ma ho cresciuto tanti ragazzi, anche forti, tanti parametri zero che abbiamo preso. E poi vorrei spendere due parole per la famiglia Garrone”.