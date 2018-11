TMW - Nuno Gomes: "Joao Mario vagabondo, lo state conoscendo"

Nel corso della lunga chiacchierata con TMW nel corso del Wyscout 2018, l'ex attaccante Nuno Gomes s'è così espresso sul rendimento di João Mário all'Inter: "Per i portoghesi che arrivano in Italia ci vuole tempo, vale lo stesso discorso fatto per André Silva. Ora glielo stanno dando e sta iniziando pian piano a dimostrare il suo talento. E un giocatore con talento e diverso dagli altri".

Qual è il suo ruolo migliore?

"Lui è un vagabondo. Può giocare da numero 10 e da mezzala, ma principalmente è un'organizzatore del gioco offensivo".