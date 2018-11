TMW - Nuno Gomes: "Troppe responsabilità, Milan ha bruciato André Silva"

Nel corso della lunga chiacchierata con TMW nel corso del Wyscout 2018, l'ex attaccante Nuno Gomes s'è così espresso sul rendimento di André Silva al Milan: "Il club rossonero l'ha bruciato? Non ha avuto il tempo necessario, secondo me si. Il campionato italiano è difficile per chi arriva dall'estero e sulle sue spalle hanno caricato un po' troppe responsabilità. In Spagna sta facendo bene, ha fatto bene in Portogallo e anche con la nostra nazionale sta facendo bene. In Italia i difensori sono più aggressivi e intelligenti, è sempre difficile per uno straniero arrivare in Serie A e fare subito bene".