Nuova forte pretendente nella corsa a Mehdi Benatia. La Juventus sta cercando un difensore per gennaio e non è certo un caso: il centrale marocchino ha infatti chiesto di lasciare Torino subito perché ha voglia di giocare e di essere protagonista. Oltre alle possibilità note, ovvero quella in Arabia Saudita dell'Al-Ittihad, quelle in Germania di Schalke 04 e Borussia Dortmund e alle sirene in Ligue 1, spunta l'ipotesi Qatar. Lo vuole Rui Faria, storico braccio destro di Josè Mourinho, alla prima avventura in solitaria. E' il tecnico dell'Al Duhail dove, peraltro, milita anche Youssef El-Arabi. Che non è solo connazionale di Benatia ma pure gestito dallo stesso entourage.