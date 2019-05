Fonte: Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

Giornata di demolizione in quel di Bergamo, dove oggi è iniziata idealmente la costruzione del nuovo impianto con l'abbattimento della curva. Ecco le parole di Marco Brunelli, direttore generale della FIGC: "L'Atalanta è un esempio per tutto il calcio italiano, siamo felici di avere un modello così. Dopo tanti anni, ormai conosco bene la famiglia Percassi e credo siano l'esempio più concreto di come anche nel calcio la passione e la programmazione alla fine producano e generino dei risultati che tutti si aspettano. Si parla di un sogno che si realizza, evidentemente è uno dei tanti che stanno prendendo corpo. Mi piace anche percepire che dietro c'è un nuovo corso, tutti i soggetti istituzionali hanno dato il loro contributo. E mi piace pensare che in questo gioco di squadra anche le autorità sportive siano state d'aiuto".