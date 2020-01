Fonte: Andrea Losapio

Il futuro di Steven Nzonzi continua a essere un grosso interrogativo, per la Roma in particolare. Il francese ha chiarito stamane di non voler chiedere scusa al Galatasaray né continuare la sua avventura in Turchia. E stando a quanto raccolto nelle ultime ore, il campione del mondo ha detto no all'offerta del Celta Vigo, che lo voleva per il dopo Lobotka.