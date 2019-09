© foto di Imago/Image Sport

Mercato chiuso, è tempo di analisi e retroscena. Uno di questi riguarda Matias Viña, esterno mancino uruguayano di proprietà del Nacional. Classe '97, in patria è considerato uno dei nuovi crack a disposizione della Celeste, tanto che dopo i successi con l'Under20 il ct Tabarez lo ha convocato anche in Nazionale maggiore.

Un nome, quello di Viña, che si lega direttamente al mercato italiano visto che nelle scorse settimane il suo profilo è stato seguito con attenzione da diversi club di Serie A. Il Torino sembrava la squadra maggiormente interessata, ma su di lui si erano posati anche gli occhi di Napoli, Fiorentina e Lazio. Lo status di extracomunitario ha frenato i discorsi comunque avviati, ma nelle prossime settimane questo 'scoglio' potrà essere superato visto che il giocatore ha già avviato le pratiche per ottenere il passaporto comunitario. E anche per questo, in vista di gennaio, il nome potrebbe tornare buono in ottica Serie A, con i club pronti a riprendere i contatti col suo entourage.