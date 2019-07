TMW - Oddenino (Stampa) su Rabiot: "Juve dovrà fare i conti con la madre"

Fonte: Dall'inviato a Torino Giovanni Albanese

A margine della conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, Tuttomercatoweb.com ha chiesto al collega de La Stampa Gianluca Oddenino le prime impressioni sul nuovo calciatore della Juventus: "

Quali sono state le prime impressioni dopo le sue parole?

Ho visto e ascoltato un ragazzo molto riservato e quasi timido ma anche sicuro di sé. Si è calato subito nel mondo Juve e sa che è una grande occasione per lui, una sfida, visto che lascia per la prima volta la Francia. Non deve essere stato un periodo facile visti i sei mesi fuori rosa passati al PSG e adesso ha voglia di riprendersi tutto. E' un calciatore che ha un carattere molto particolare, sicuramente ha personalità".

Buffon può aiutarlo nel lato oscuro del suo carattere?

"Molto lo farà la Juventus, che ha la struttura e l'esperienza per farlo rendere al massimo nonostante il carattere. Arriva in una squadra di grandi campioni, oltre Buffon, che lo potranno aiutare a entrare in piena sintonia con l'ambiente bianconero. Penso che lui abbia scelto la Juve anche per crescere".

La Juventus dovrà fare i conti con la madre Veronique che, usando un eufemismo, è molto presente nella vita del calciatore.

"E' un'altra sfida per la Juve stessa. C'è sempre stata un po' di blocco da parte della Juve a trattare con i parenti. Mamma Veronique è un po' come Wanda Nara per Icardi, fatte le dovute proporzioni. La Juve dovrà fare i conti anche con la famiglia".

Che tipo di colpo è per le gerarchie della Juventus?

"Ha un valore alto perché prendere un ragazzo di 25 anni con questa esperienza è un grandissimo colpo. Può considerarsi uno dei tre titolari del centrocampo. Può giocare in tanti ruoli, ha qualità e piede educato. E' un jolly di grande qualità. A parità di ruolo Ramsey può partire un po' avanti, ma poi per fisico e qualità, lo stesso Rabiot potrebbe superarlo nelle gerarchie".