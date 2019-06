TMW - Offerta dell'Al Ahly per Ali Adnan: piace anche al Besiktas

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non proseguirà in Italia la carriera di Ali Adnan dopo la parentesi canadese ai Vancouver Whitecaps. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore di proprietà dell'Atalanta ha già ricevuto un'offerta concreta dall'Al Ahly Jeddah in Arabia Saudita. Anche il Besiktas pare interessato a lui, ma al momento è il club arabo ad essere in netto vantaggio.