TMW - Oggi incontro tra Inter e Samp: sul tavolo Pinamonti e Bastoni

Aggiornamenti di mercato sull'asse Inter-Sampdoria. I due club - secondo quanto raccolto da TMW - nella mattinata di oggi hanno avuto un incontro per parlare di due giocatori in particolare dell'orbita nerazzurra: Alessandro Bastoni e Andrea Pinamonti. Per l'attaccante - ultima stagione a Frosinone - non c'è fretta di decidere: oltre a quella blucerchiata, ci sono tante offerte fra cui quelle di Parma e Brescia. Bastoni, invece, per la Sampdoria sarebbe il rimpiazzo di Andersen, destinato a lasciare il nostro campionato in direzione Premier League.