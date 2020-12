tmw Oggi la sentenza del Collegio di Garanzia su Juve-Napoli. ADL arrivato al CONI

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato da poco al CONI a Roma dove il Collegio di Garanzia oggi si esprimerà in merito alla sfida non giocata mesi fa tra Juventus e azzurri. La sentenza della Corte d'Appello Federale potrebbe anche essere ribaltata e i partenopei potrebbero recuperare il punto di penalizzazione che gli è stato inflitto per non essere partiti per Torino. Inoltre anche la partita potrebbe essere rigiocata, con la sentenza attesa per la serata di oggi. Di seguito il video di TuttoMercatoWeb.com con l'arrivo di ADL: "Adesso non possiamo parlare, non abbiamo argomenti per farlo. Mi aspetto solo che la sentenza arrivi entro stasera".