TMW - Okaka: "Gastaldello mente, ecco come andò con Mihajlovic"

© foto di Federico De Luca

Nelle scorse ore, precisamente nella giornata di giovedì, ha fatto discutere un estratto dell'intervista concessa da Daniele Gastaldello al Corriere dello Sport nel quale il difensore attualmente al Brescia ha parlato di un presunto confronto fisico fra Stefano Okaka e Sinisa Mihajlovic ai tempi della Sampdoria. "Sentendosi preso in giro da lui, a un certo punto Sinisa lo ha alzato di peso e lo ha portato fuori dallo spogliatoio. Una scena mai vista, quando Mihajlovic perde la brocca è consigliabile stargli lontano", le frasi incriminate di Gastaldello.

Lo stesso Stefano Okaka, tramite le pagine di TuttoMercatoWeb, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda: "Non c'è niente di vero nelle parole di Gastaldello, sono tutte bugie. Anzi, sono tutte cazzate e le 25-26 persone che erano presenti in quel momento possono confermare la mia versione dei fatti. Io sono alto 1 metro e 90 e peso 90 kg, nessuno mi ha mai alzato di peso anche perché non lo permetterei. Cosa successe? Per me quello che successe resta all'interno dello spogliatoio e Gastaldello dovrebbe soltanto chiedermi scusa. Posso solo dire che il giorno seguente con Mihajlovic ci siamo incontrati, era presente anche mio fratello, e il mister mi ha pure pagato la cena".