© foto di Federico Gaetano

Era conteso da Olbia e Viterbese, ma Alessio Curcio sembra ormai aver scartato la pista laziale, andando in direzione Sardegna. Secondo quanto raccolto da TMW, si sono intensificati i contatti tra le formazione gallurese e il Vicenza, società di appartenenza del giocatore, che ha espresso il suo gradimento per il ritorno in Sardegna. Club in cerca della quadra per la fumata bianca.