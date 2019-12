© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene dal Paraguay per Matías Silvestre. L’ex difensore della Sampdoria è il profilo per fare il salto di qualità individuato dall’Olimpia Asuncion. Contatti in corso, club paraguaiano in pressing. Situazione in evoluzione. Intanto arriva un sondaggio anche dalla Serie A: ci pensa la SPAL, un’idea che può diventare qualcosa di più...