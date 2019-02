© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Abdulkadir Omur è la grande speranza del calcio turco del presente. E del futuro. Personalità e talento, in lui in patria vedono le potenzialità per diventare uno dei migliori d'ogni tempo del futbol nazionale. Già capitano dell'Under 21, in Nazionale nonostante la giovanissima età, il classe 1999 è un numero 10 moderno che conta già oltre 50 presenze in una società importante come il Trabzonspor.

Un nome, quello di Omur, già seguito dagli addetti ai lavori allo stadio di Trebisonda: a gennaio scout del Liverpool lo hanno monitorato e vorrebbero puntarlo per provare a prenderlo in estate. Un diez puro, come è stato Coutinho, un giocatore sul quale c'è però sempre anche il Napoli che sta prendendo informazioni per portare in estate Omur alla corte di Ancelotti.