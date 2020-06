tmw Orlando: "Inter delusione. Per il futuro avrà bisogno di più uomini di qualità"

Nel corso della chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Massimo Otlando si è parlato anche di Inter e Fiorentina. "I nerazzurri - ha detto commentando anche l'uscita dlla Coppa Italia - per ora sono una grande delusione. La squadra dà la sensazione di aver acquisito la mentalità del suo allenatore però latita sul piano del gioco, ha difficoltà quando deve far gioco. Hanno preso tanti gol e spesso sono stati rimontati e questo è un aspetto negativo. Con gli acquisti che aveva fatto, dall'Inter ci aspettavamo qualcosa in più. Serviranno per il futuro per i nerazzurri più uomini di qualità".

Nella Fiorentina torna Ribery: potrà esserci un bel finale viola?

"Sì perchè i viola in quest'annata tribolata hanno avuto momenti in cui hanno fatto gran calcio. Mancano la continuità e la mentalità per restare a buoni livelli ed è un aspetto fondamentale da inculcare. Ribery ritorna ed entrerà subito in forma con le sue caratteristiche fisiche: con Chiesa e Vlahovic potrà divertire. Sarà un finle di stagione molto importante per Beppe Iachini che credo si giochi la riconferma in queste dodici partite e quindi chiederà il massimo dello sforzo a tutti i giocatori, come è giusto che sia".