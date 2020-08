tmw Orrico: "Juve, ko vergognosi. Squadra nata male a centrocampo, manca senso euclideo"

"Gli ultimi due ko sono vergognosi. Anche i dirigenti dovevano interveinre con Sarri perchè facesse una squadra all'altezza". Così Corrado Orrico a TMW nell'intervista che potete vedere sotto. "La Juve è una squadra nata male, con un centrocampo in cui i giocatori non avevano il senso euclideo del gioco. Rabiot pare sia migliorato ma non mi convince, è quasi un solista. Sarri non ha capito che perdere con la Roma è un calcio nelle parti sacre perchè il dolore resta. Col Lione sarà dura. Ronaldo? Si è lamentato in tante partite perchè non gli arrivavano palle gol. Col Lione sarà una gara dal valore storico, quasi da ultima spiaggia per Sarri. Ad oggi non ha capito il linguaggio dei campioni: loro vogliono stare in campo là dove la possibilità di far gol è più frequente. Ha portato avanti invece la contraddizione dello schematismo che ha in testa. Scrive continuamente... Riscrive la Divina commedia forse...

