© foto di Federico Gaetano

Tutte le big italiane sono su Nicolò Barella, centrocampista di proprietà del Cagliari, valutato circa 50 milioni dai rossoblù. Tanto che, nella gara di martedì, c'era un osservatore del Milan per stilare un rapporto dettagliato sul giocatore. Oramai conosciuto, va detto, ma era lì per valutare l'evoluzione del calciatore per un'eventuale affare in estate: molto dipenderà dalla cessione di Franck Kessie, ufficialmente sul banco dei cedibili e con qualche interessamento dalla Premier League.

C'È ANCHE L'ARSENAL - Anche un osservatore dei Gunners ha visionato Barella contro la Juventus, ma il giocatore attualmente preferirebbe rimanere in Italia. Anche la pista Inter non si è del tutto spenta, mentre la Roma pare avere perso distanza.