TMW - Osti e Zarbano: "Genova Capitale dello sport sarebbe un segnale"

Fonte: da Genova, Andrea Piras

Genova presenta oggi la sua candidatura come Capitale europea dello Sport del 2023. A supportarla, con forza, c'è anche la Genova del calcio. Sampdoria e Genova, insieme, a braccetto, con il ds blucerchiato Carlo Osti e con l'ad del Grifone, Alessandro Zarbano. "E' una candidatura importante -dice Osti-, attraverso queste manifestazioni una città può rinascere. Lo sport è importante, lo sappiamo come Sampdoria e vogliamo dare il nostro contributo". Gli fa eco Zarbano. "Anche per noi, come Genoa, è importante essere qui per supportare questa candidatura importante. Come ha detto Carlo, lo sport è un elemento di ripartenza per Genova e ci associamo a questa candidatura". Per un futuro europeo, inevitabile non pensare anche allo stadio, spiega l'ad dei rossoblù. "Adesso le società stanno parlando con il Comune per capire gli sviluppi dell'utilizzo dello stadio, in questi giorni c'è contatto continuo con le autorità". Poi è tempo anche di calcio e di presente. Un tempo dove "se Atene piange, Sparta non ride -ammette amaro Osti-. Viviamo alla giornata, veniamo da un turno non felice. Abbiamo davanti una gara difficile a Roma, abbiamo una settimana di tempo per prepararla, cerchiamo di capire anche perché ieri non abbiamo fatto una grande gara casalinga". Roma-Samp alla prossima ma è tosta pure per il Grifone, in casa contro la banda Ancelotti, conferma Zarbano. "Anche per noi col Napoli è difficile ma l'affronteremo nel modo migliore".