Fonte: Dall'inviato, Giacomo Iacobellis

© foto di Federico De Luca

Ovazione del Dall'Ara per Roberto Baggio. Il "Divin Codino", annunciato a gran voce nel raduno a centrocampo delle leggende del Bologna che non prenderanno parte alla sfida di questa sera contro le Leyendas del Real Madrid, è stato omaggiato dal suo ex pubblico con una pioggia di applausi. Prima di raccontare direttamente dal terreno di gioco le sue emozioni per il 110° compleanno dei rossoblù: "È bellissimo essere a Bologna oggi. Qui ho lasciato veramente dei bei ricordi, me li porterò sempre dentro. Quello vissuto coi felsinei fu un anno meraviglioso per me. Bologna è un pezzo importante della mia storia".

