TMW - P. Cannavaro: “Napoli, ad Anfield non fidarti del piccolo vantaggio”

Fonte: Dall'inviato a Napoli, Pierpaolo Matrone

Presente a Napoli in occasione dell’evento benefico Dreaming Napoli 3, organizzato dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara in collaborazione dell’ufficio stampa Soccerpass, l’ex difensore di Napoli e Sassuolo Paolo Cannavaro ha parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com e RMC Sport Network.

Il Napoli scenderà domani in campo ad Anfield per approdare agli ottavi di Champions. “Speriamo sia una bella serata (ride, ndr)”.

Credi che servirà l’impresa per vincere a Liverpool? Quante chance dai al Napoli di superare il girone? “Non è una questione di percentuali ma di motivazioni, il Napoli ne ha tantissime per superare il turno. Il girone è andato alla grande, il Napoli ha un piccolo vantaggio ma non deve fidarsi di questo. Deve interpretare la gara partendo solo dallo 0-0”.

Intanto in Coppa Italia sarà Napoli-Sassuolo agli ottavi. “Sono legato al Napoli, ovviamente. È la mia vita. Il Sassuolo è stata la mia seconda casa. E’ stata dura giocare quella gara quando ero in maglia neroverde, ora sarà dura guardarla”.

Appese le scarpette al chiodo, ora sei collaboratore di tuo fratello al Guangzhou Evergrande. Come te la passi? “Sto bene, c’è tanto da fare. Il campionato è lungo, idem le trasferte. E’ una bella esperienza”.

Hai deciso di smettere col calcio giocato quando eri in una ottima condizione fisica e atletica. E’ stato doloroso? “E’ stata la scelta migliore, lasciare il calcio in quelle condizioni e non essere lasciato dal calcio non è facile. Ho avuto la chance di farlo, sono stato un privilegiato. È stato il momento migliore per smettere”.