TMW - Paciencia: "Eintracht-Inter? Mio figlio Gonçalo spera nel bis"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW nel giorno di Porto-Roma, l'ex campione e allenatore dei Dragões Domingos Paciência ha parlato anche della prossima sfida di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter, che domani potrebbe vedere tra i protagonisti anche suo figlio Gonçalo (attaccante classe '94): "Dopo il lungo stop per infortunio degli ultimi tre mesi, il gol partita segnato al 96' contro l'Hoffenheim nell'ultimo turno di Bundesliga gli ha senza dubbio restituito il sorriso. Non c'era cosa migliore per ritrovare la fiducia, ma al momento Gonçalo ha davanti a sé un tridente tra i più forti d'Europa. L'Eintracht con Jovic, Rebic e Haller ha infatti un attacco titolare strepitoso, vedremo se mio figlio potrà presto ritagliarsi altro spazio ed esultare ancora. Magari già nella sfida europea coi nerazzurri".

Chi passerà il turno tra Eintracht e Inter secondo lei?

"Difficile dirlo. Sarà un doppio confronto tra due grandi squadre. Eintracht e Inter hanno entrambe giocatori di livello, può succedere di tutto".