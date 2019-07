TMW - Padoin: "Bentornato Conte. L'Inter ha un preso un grande allenatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, Simone Padoin ha voluto mandare il suo speciale in bocca al lupo al suo ex allenatore ai tempi della Juventus Antonio Conte: "La Juve, lo dico sinceramente, mi sembra ancora una volta nettamente favorita su tutte le altre squadre di Serie A. Sarà comunque un piacere rivedere però mister Conte in Italia, ho solamente ricordi positivi di lui e gli auguro il meglio per questa nuova avventura in nerazzurro. L'Inter ha preso un grande allenatore, un vincente nato che può cambiare la mentalità dei suoi giocatori e permettere loro di alzare l'asticella".