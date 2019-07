TMW - Paiva firma col Watford: il portoghese ha rifiutato Fiorentina e Toro

Fonte: Alessandro Rimi

Leandro Paiva, centrale difensivo nazionale portoghese del 2002, ex Neuchatel Xamax, a lungo corteggiato da Fiorentina e Torino, ha firmato per il Watford: contratto triennale più opzione per altri due, secondo quanto raccolto da TMW. Il giocatore nonostante le lusinghe di viola e granata ha scelto la Premier.