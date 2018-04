TMW - Pallotta sul campionato: "Non soddisfatto. La Champions è dura"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata questa mattina, il presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato anche dei risultati dei giallorossi in campionato: "Non sono soddisfatto, credo che dalla partita contro il Genoa di dicembre non abbiamo giocato bene come facevamo prima ma abbiamo avuto molti infortuni. Non sono felice per questo, a volte è dura giocare in Champions League e prepararsi subito dopo per il campionato, rende le cose più dure. Non penso che i giocatori siano felici così come nessun altro, se guardiamo a dov'eravamo fino alla partita col Genoa. Abbiamo ancora 7 partite importanti, a partire da domenica".