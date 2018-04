TMW - Pallotta sullo stadio: "Bisogna accelerare. Già spesi 70 milioni"

© foto di Federico Gaetano

James Pallotta, presidente della Roma, ha parlato anche del nuovo stadio: "Ho alcuni incontri su questo. In fin dei conti, se non si accelera su certi aspetti non avremo uno stadio. I tifosi dovrebbero dire alle istituzioni di fare in fretta. E’ tutto molto vicino alla conclusione, se passa ancora tempo oltre giugno o luglio, servirà un altro anno. Non possiamo permettercelo, abbiamo già speso oltre 60 milioni di euro sullo stadio. Nessuno lo sa, una delle questioni è solo quello che spendiamo sul mercato, ma abbiamo speso quasi 70 milioni per il nuovo impianto, seguendo l’iter e tutti i ritardi. Non puoi continuare a spendere soldi se non hai modo di rientrare in tempo, abbiamo bisogno dello stadio in tempi brevi".